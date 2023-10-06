Эвелина Бледанс назвала главные признаки нелюбимых женщин

Актриса Эвелина Бледанс призналась, что у нее впервые за долгое время появился возлюбленный. Она выразила уверенность, что с появлением отношений из жизни женщины исчезают прыщи и лишний вес.

«Женщина не может реализовываться, если она не любима. Безусловно, это самое важное и нужное, то, что мы ищем», - сказала актриса.

По мнению Бледанс, невозможно бороться с выпадающими волосами, угрями и лишним весом с помощью каких-либо ограничений. Актриса заявила, что только взаимная любовь способна привести к гармонии.

«Надо всего лишь любить и быть любимой», - заверила звезда в беседе с mk.ru.

Она также рассказала, что недавно вернулась из Израиля и похвасталась новой курткой, которую любимый привез из Италии. При этом Эвелина попросила представителей СМИ не пытаться узнать подробности ее личной жизни, так как хочет сохранить свое счастье в тайне.

«Понимаете, я не могу об этом говорить публично — я должна оставаться свободной чикой, как говорят. Я немножко чика сейчас. Так сложилось», - пошутила Бледанс.

Ранее мы писали, что 53-летняя Эвелина Бледанс решила себя изменить и сильно об этом пожалела. Актриса обратилась в косметологическую клинику, чтобы увеличить щеки при помощи филлеров. Однако у нее начались осложнения и препарат стал «гулять» по лицу.