В Одессе улицу в честь Жванецкого переименовали в бульвар Военно-морских сил. Об этом сообщает mk.ru.

В 2009 году один из бульваров в Одессе назвали в честь писателя-сатирика Михаила Жванецкого, родившегося в этом городе. Однако уже в июле 2024 года власти города приняли решение переименовать улицу. Теперь она носит название бульвар Военно-морских сил.

По словам заместителя главы департамента культуры Одесской областной военной администрации Ярославы Ризниковой, причиной переименования стало то, что сатирик в 2019 году получил от российских властей орден «За заслуги перед Отчизной» ІІІ степени.

Одновременно с этим Ризникова назвала Жванецкого мудрым, харизматичным и умным человеком, любившим Одессу, но связавшим свою жизнь с Россией.

Кроме улицы, названной в честь Жванецкого, в Одессе также поменяются названия переулков Исаака Бабеля, Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

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