«В очередной раз обманула»: Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о предательстве внучки Анны

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина 25 сентября отмечает 85-летний юбилей. Правда, никакого торжества по этому поводу не организовывает. Рядом с ней только дочь Ольга и сиделка, которые уже довольно долгое время помогают ей восстанавливаться после больницы. Другие же родственники не спешат ухаживать за звездой сцены. А внучка Анна так и вовсе перестала выходить с бабушкой на связь, когда отобрала у нее квартиру.

В новом интервью пожилая артистка призналась, что обман родного человека чуть вновь не отправил ее на больничную койку. Оказалось, что Анна, зная, что ей досталась доля в недвижимости по ошибке, что эти апартаменты дороги Федосеевой-Шукшиной, не стала возвращать собственность бабушке и вовсе прекратила с ней связываться. Когда Лидия Николаевна плохо себя чувствовала, внучка лишь дважды пришла к ней в клинику.

«В очередной раз обманула и даже заблокировала нас в телефоне так, что мы не можем с ней связаться. И вот, выписавшись из клиники с хорошим результатом, я чуть его не потеряла. Развожу руками и признаю, что ничего не могу с этим поделать. Видимо, придется унести свою боль с собой», - призналась актриса в беседе с Msk1.ru.

К слову, после реабилитации Лидия Николаевна чувствует себя гораздо лучше. Восстановиться ей сильно помогли дочь Ольга и сиделка, которую оплатила вторая дочь артистки Мария. В свой день рождения Федосеева-Шукшина пожелала, чтобы ее девочки общались и помогали друг другу, как настоящие сестры. Также ей хочется, чтобы и вся остальная семья, наконец, примирилась.

Ранее внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о лечении бабушки и его оплате.