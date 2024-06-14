«В очень плохом состоянии»: Барецкий рассказал о проблемах Пугачевой с деньгами и мужем

Шоумен Стас Барецкий заявил, что Алла Пугачева нуждается в деньгах после отъезда из России. Но мужчина готов ей помочь и даже взять на содержание. Об этом он признался в беседе с NEWS.ru.

Знаменитость прокомментировал слухи о том, что в эмиграции исполнительница испытывает финансовые трудности. Барецкий согласился с этим и выразил уверенность, что сбережения Аллы Борисовны тратит ее муж – Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ). Он считает, что Пугачева находится в секте.

«Пугачева попала в секту. Все ее деньги Максим Галкин* благополучно на свои шоу-программы потратил. Алла Борисовна, конечно, сейчас в очень плохом состоянии», — высказался Стас.

Шоумен заявил о готовности содержать певицу и даже проговорился, что уже помогает ей деньгами.

«Выделю ей полное проживание, чтобы она жила нормально, восстанавливала здоровье», — признался мужчина.

Напомним, что в сентябре 2022 года Пугачева с молодым мужем уехали в Израиль, а в ноябре 2023 года улетели на Кипр. Знакомый пары рассказывал, что семья намерена переехать в Великобританию, чтобы дать детям образование в Лондоне. Сами артисты не комментируют слухи о себе, но продолжают публиковать фотографии, а также высказываться о стране. Особенно часто это делает Максим* на своих выступлениях.

Ранее мы писали о том, зачем певица Алла Пугачева обращалась к гадалкам и целительницам. Оказалось, что знаменитости требовалась помощь.

*(признан иноагентом на территории РФ)