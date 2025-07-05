В Общественной палате высказались против участия Инстасамки на заседаниях. Об этом сообщает «Абзац».

На днях Инстасамка посетила Общественную палату России с предложением разработать закон, который запретит использовать детей в видеоблогинге.

Присутствие певицы в стенах госоргана приветствовали не все члены ОП. Так, первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло высказался против Инстасамки.

«Все представления, что нужно помириться с Инстасамкой и сразу все станет хорошо, [не так просты, — прим. ред.]. Мы сами станем Инстасамкой. В опыте зла нет положительного отклика. Существует очень много произведений великой русской литературы, которые описывали ситуацию, когда люди пытались как бы заигрывать с чертом, но в результате сами становились чертями», — заявил он.

Пожигайло добавил, что его комиссия не отправляла Инстасамке приглашение на заседание в ОП.

Ранее мы писали о том, как в шоу-бизнесе отреагировали на конфликт Собчак и Инстасамки.