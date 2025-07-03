«Решила хайпануть на коллегах»: как в шоу-бизнесе отреагировали на конфликт Собчак и Инстасамки

Ксения Собчак публично осудила Инстасамку (Дарью Зотееву) за донос на певицу Дору. Журналистка напомнила, как когда-то защищала Дарью от травли, и раскритиковала ее творчество, которое может негативно повлиять на сознание молодежи. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов признался, что в шоу-бизнесе все встали на сторону журналистки. По его мнению, Инстасамка решила нечестным способом избавиться от конкурента.

«В шоу-бизнесе все поддерживают Ксению Собчак. Все прекрасно понимают, что Инстасамка решила хайпануть на своих коллегах. Она это делает, чтобы ее не выдвинули из страны, хочет максимально здесь закрепиться, поэтому начинает топить коллег. Ксения, безусловно, права. Она отстаивает справедливость», — высказался продюсер.

Сергей отметил, что в треке Доры нет ничего противозаконного. Он убежден: Дарья написала донос из-за обиды и зависти.

Инстасамка не оставила без ответа обращение Ксении. Певица призналась, что раскаивается за раннее творчество, поэтому удалила его со всех площадок. Более того, Дарья предложила Собчак сделать интервью, и, по мнению Дворцова, оно может состояться.

«Я думаю, что мы в скором времени увидим певицу у Ксюши на интервью. Будет некий батл!» — заявил продюсер.