«В образе кентавра мне нет равных!»: Ксения Собчак вышла на подиум в странном наряде

13 февраля в московском «Манеже» стартовала четвертая столичная неделя моды. На первом показе на подиум вышла телеведущая Ксения Собчак. Светская львица примерила на себя образ кентавра.

Ксения вышла на подиум в фисташковом платье от бренда Vereja, выполненном в ретро-стиле. Его надели на звезду так, чтобы воссоздать образ кентавра.

Собчак, шутя отметила, что после образа принцессы Дианы была готова ко всему, но в этот раз эксперименты Игоря Андреева не зашли слишком далеко, и ей пришлось позировать всего лишь в платье кентавра.

«В образе кентавра мне нет равных!», — пошутила экс-ведущая «Дома-2» в своем Telegram-канале.

Звезда пояснила, что платье отлично скроет лишний вес и отлично подойдет для всех, кто готовится к летнему сезону.

Некоторые комментаторы назвали образ знаменитости интересным и необычным, другие же раскритиковали наряд жены Константина Богомолова.

Недавно Ксению Собчак раскритиковали из-за юбки и сравнили с пенсионеркой. Также интернет-пользователи не оценили босоножки, скрывающие большой палец.