«Образ старит»: Ксению Собчак сравнили с пенсионеркой из-за юбки

Журналистку Ксению Собчак раскритиковали из-за юбки и сравнили с пенсионеркой. Также интернет-пользователи не оценили босоножки, скрывающие большой палец.

Реакция последовала на свежий пост Ксении в Telegram-канале.

Ведущая позировала в рубашке в горох, а также пестрой юбке бренда Dries Van Noten. Из аксессуаров Собчак выбрала пояс Prada и серьги Saint Laurent.

Поклонники по-разному отреагировали на образ. Некоторые его не оценили.

«Юбка пенсионерки», «Увольте стилиста», «Все шикарно, кроме юбки», «Образ вас старит», «Такое ощущение, что она коллекционирует уродливую обувь», «Одну меня пугает эта обувь? Кажется, что палец оторвало», — писали в комментариях.

Вместе с тем некоторые считают, что комплект получился сложным, но «крутым». «Ну шикарный, конечно, образ, хочется рассматривать каждую деталь», - отмечали в Сети.

Ранее Собчак критиковали за образ с галстуком из волос.