«В обнимку сидеть? Нет, конечно!»: Натан нагло врал жене во время романа с Лерчек на «Звездах в джунглях»

Натан уверял жену, что даже не обнимался с Лерчек на «Звездах в джунглях». Об этом сообщает StarHit.

В Сети продолжают появляться фрагменты шоу «Звезды в джунглях» с участием Натана. На этот раз журналисты опубликовали телефонный разговор музыканта с его женой. В беседе он уверяет Анастасию в том, что никакой романтики между ним и Лерчек нет.

«У нас такая грязь! Тут одна крыса, которая с самого начала делала из нас пару, начинает залезать-залезать! Мы всегда вместе ходим. Мы берем блокноты, рассчитываем расчеты, кто за кого будет голосовать, сидим, шушукаемся, все обсуждаем», — рассказывал Натан.

Супруга рэпера задала ему вопрос, обнимается ли тот с Лерчек, на что Натан дал отрицательный ответ.

«Нет, конечно! В обнимку сидеть? Ну ты чего, лапусь?! Нет!» — уверял он.

При этом Анастасия явно подозревала мужа в неверности.

«Мне важно, чтобы в каждом моменте ты себя вел, как достойный муж. И я понимаю твои братские чувства к Лере. И важно, чтобы не было там моментов, которые дискредитируют тебя в моих глазах. А это моменты, когда там реально какой-то близкий физический контакт», — рассказывала она.

Ранее мы писали о том, что Алана Мамаева рассказала, был ли роман Лерчек и Натана постановочным.