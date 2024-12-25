Алана Мамаева рассказала, был ли роман Лерчек и Natan постановочным

Блогерша и модель Алана Мамаева прокомментировала слухи о том, что роман блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и рэпера Natan (настоящее имя Натан Миров) был прописан в сценарии шоу «Звезды в джунглях». Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Инфлюэнсерша отметила, что проект в целом не снимали по сценарию. Мамаева заверила, что формат реалити-шоу это не предусматривает.

«Там нет сценария! Я не знаю, как вам доказать, что не было сценария. Это была реальная жизнь. Вот так вот получилось. И вдобавок я не актриса, чтобы сыграть какую-либо роль», — поделилась модель.

Напомним, Natan и Черчек угодили в скандал после того, как во время съемок шоу «Звезды в джунглях» были пойманы за страстными поцелуями – хотя в самом начале проекта музыкант уверял, что беззаветно любит свою жену. Отношения с Лерчек Миров позже пытался опровергнуть, но тщетно – на него ополчились в том числе коллеги по цеху, от одного из которых исполнитель получил почетное звание «кринж года».

Жена Natan позже призналась, что уже давно ушла от супруга. После этого Natan дал большое интервью, в котором уточнил, что в разрушении семейного счастья виновен именно он.

Также мы писали, что Лерчек назвала Natan «достойнейшим мужчиной для его жены».