В обнимку с Аллой: Максим Галкин* снял счастливых детей в день рождения

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) выложил фото счастливых двойняшек в их день рождения, об этом сообщает StarHit.

18 сентября Лиза и Гарри отмечают день рождения. Двойняшкам исполняется 10 лет. Звездный отец поделился трогательными семейными снимками. На кадрах видно, как Лиза обнимает маму Аллу Пугачеву, а Гарри — Максима Галкина*.

Если Лиза выбрала для торжества красивое серебристое платье с пайетками, то ее брат предпочел простую футболку. Галкин* также показал, как Гарри разжигает мангал. Когда отец спросил, что сегодня будет на праздничном столе, сын ответил, что приготовит шашлыки, рыбу и сардельки.

«Отлично! Вот это я понимаю, день рождения!»‎ — прокомментировал Галкин*.

Напомним, Максим Галкин* и Алла Пугачева уехали из России в 2022 году. Супруги переехали жить в Израиль, сейчас они находятся в Тель-Авиве. Журналисты рассказывали, что особняк, в котором юморист живет с Пугачевой, стоит около шести миллионов долларов. В нем есть бассейн, тропический сад и пруд с карпами.

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*признан иностранным агентом на территории России.