Многомиллионный долг: стало известно об убытках Валерия Меладзе

Валерий Меладзе задолжал налоговой почти четыре миллиона рублей, об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Выяснилось, что певец не до конца расплатился по налогам в России. Согласно открытым данным, за ним числится долг в размере 3,8 миллионов рублей. Сообщается, что пока у Меладзе есть время погасить задолженность в срок, когда еще не начисляются пени за просрочку.

В случае, если Меладзе не заплатит по долгам, к делу привлекут судебных приставов, а имущество и счета артиста в России могут арестовать.

Напомним, пресса сообщала о том, что музыкант уехал из России в 2022 году. Однако позже исполнитель опроверг эту информацию и заявил, что остается в Москве.

Ранее мы писали о том, что Валерий Меладзе продолжает зарабатывать в России. За 2022 год бизнес принес ему 15 миллионов рублей. Он продолжает владеть торговым центром в Восточном Бирюлево.