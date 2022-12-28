«В новых обстоятельствах»: Кристина Орбакайте прервала молчание после череды скандалов

Певица Кристина Орбакайте активно снимается в шоу и публично не высказывается о родственниках, которые уехали из России. Артистка гордо молчит и смотрит на происходящее со стороны. Но недавно она решила поделиться своими эмоциями и переживаниями.

Исполнительница редко выходит на связь в соцсетях. На ее странице только фотографии с коллегами и детьми. На днях она прервала молчание, чтобы рассказать о новом сезоне сериала, в котором играет одну из главных ролей.

«Вот и заканчивается сезон «Теста на беременность» — третий для зрителей, первый для меня. Я благодарна вам, преданной аудитории нашего прекрасного сериала за то, что вы попытались понять мою неоднозначную героиню и приняли меня в ее роли. Для меня это действительно важно. Тем временем, четвертый сезон «Теста на беременность» уже готов, и моя героиня Нина Артамонова появится в нем в новых для нее обстоятельствах», — написала Кристина в соцсетях.

Поклонники поддержали артистку и отметили, что любят наблюдать за ней не только на сцене, но и на экране. В сериале Орбакайте играет в очень неожиданном образе – с темными волосами.

Ранее мы писали о том, что американская дочь Орбакайте еле говорит и забывает русский язык.