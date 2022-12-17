Американская дочь Орбакайте еле говорит и забывает русский язык

Певица Кристина Орбакайте живет на две страны. В России она дает концерты, а в США ездит к семье.

Недавно артистка поделилась с подписчиками фотографией подрастающей дочери Клавдии. Девочка знает три языка – английский, испанский и русский. Однако поклонники обеспокоены ее знанием русского языка, подмечая плохое произношение.

Клавдия начала забывать русский язык, еле подбирая слова в речи. Произношение же стало содержать американский акцент. Москву девочка посещает крайне редко.