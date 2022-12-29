В Новый год с чистой совестью: Игорь Петренко наконец-то отдал многомиллионный долг Климовой

Когда-то Игорь Петренко и Екатерина Климова считались одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. За долгие годы брака молодые люди успели стать счастливыми родителями, но, к сожалению, сохранить любовь им не удалось, и в 2014 году они развелись. По информации издания “Starhit”, после семейной жизни между Климовой и Петренко начались судебные разбирательства. Дело в том, что актер задолжал экс-супруге многомиллионную сумму за алименты.

Сообщается, что после развода Игорь какое-то время пересылал Екатерине деньги на детей, но затем почему-то перестал. Ситуация обострилась настолько, что долг мужчины составлял 6 миллионов 242 тысячи рублей, поэтому для Петренко был закрыт выезд из страны.

Видимо, это ограничение стало дополнительным стимулом для выплаты алиментов. На данный момент актер остался должным только 61 тысячу рублей, большую часть суммы он уже отдал Климовой.

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