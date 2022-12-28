«Больше, чем друзья»: влиятельный поклонник Ольги Бузовой рассекречен

Совсем недавно Ольга Бузова похвасталась в социальной сети роскошными букетами алых роз, которыми была уставлена вся ее квартира. Фолловеры знаменитости терялись в догадках о том, кем является ее влиятельный поклонник. Сама девушка никак не комментировала ситуацию. Зато на днях таинственный ухажер сам себя рассекретил.

Выяснилось, что шикарный подарок Бузовой преподнес ее друг Филипп Киркоров. Об этом сообщает издание “Starhit” со ссылкой на источник информации.

Правда, после такой новости публика задалась вопросом: «Только ли дружба между знаменитостями?». Повод для подобных рассуждений когда-то дала и сама Ольга.

«Судя по тому, что у нас происходит в последнее время, мы даже больше, чем друзья», — сообщила Бузова в давнем интервью.

К слову, сама телеведущая предпочитает не распространяться на тему своей личной жизни.

Ранее сообщалось о том, что сестры Бузовы вновь серьезно поругались. Кажется, перемирия в звездной семье ждать не стоит. Подробности читайте в этой статье.