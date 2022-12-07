В Новосибирске ведется продажа билетов на концерт сбежавшего из России Валерия Меладзе

Валерий Меладзе покинул страну в конце февраля текущего года после начала СВО. Он крайне негативно высказался о политике государства и заявил, что не будет больше выступать для русскоязычной аудитории. Но артист уже «переобувался» летом, приехав в Санкт-Петербург для выступления на частной вечеринке, поэтому пользователи Сети не удивились, когда на сайте «Кассы.ру» стали продавать билеты на ближайший концерт певца. Хотя с покупкой все же стоит повременить.

На сайте сообщается, что Меладзе выступит в Новосибирске в ДКЖ 23 апреля 2023 года. Однако в Доме культуры сказали, что уже давно расторгли договор, а билеты почему-то до сих пор продают. Причем посмотреть на артиста стоит от 2600 до 6500 рублей.

В администрации концертной площадки заверили – выступления Валерия Меладзе не будет. Они уже оформляют документы для отмены. Было обещано также вернуть людям деньги, потраченные на несостоявшееся мероприятие.

Ранее в Сети появилось видео с нового публичного выступления отказавшейся от россиян Светланы Лободы. Перечисляя страны, которые ей принесли популярность, артистка «забыла» упомянуть Россию.