Светлана Лобода потеряла память

На пресс-конференции певица украинского происхождения Светлана Лобода рассказала про свой творческий путь.

После получасового выступления артистки, особенно въедливые слушатели обратили внимание, что забыла упомянуть Россию, когда заговорила о странах, в которых её «карьера стремительно пошла вверх» после 2014.

Телеграм-канал Сплетник уточняет, обойдя вниманием Россиию, Лобода упомянула и Армению, и Грузию, и Казахстан.

На всех этих постсоветских территориях певица, действительно появлялась, но совсем редко.

Её концерты гремели и в СНГ, но в лучшем случае раз в год.

Причины по которым Лобода не упомянула страну, сделавшую ее популярной, могут быть очевидны, однако знать об этом наверняка возможным не представляются.