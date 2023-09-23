В Новосибирске в бар Анны Asti вложили баснословную сумму

В Новосибирске открыли бар Анны Asti, в который вложили 30 миллионов рублей, об этом пишет РБК.

Анна Дзюба (настоящее имя певицы, — прим. ред.) зарабатывает не только выступлениями, но и благодаря бизнесу. В феврале 2023 года у нее открылся бар «Сплетни» в Санкт-Петербурге. Исполнительнице так понравилось развиваться в качестве предпринимателя, что она решила продавать франшизу на свою сеть баров.

Одним из первых инвесторов стал предприниматель из Новосибирска. Бизнесмен приобрел по франшизе заведение «Сплетни», которое открылось в середине сентября 2023 года.

Управляющий партнер и автор концепции сети баров «Сплетни by Anna Asti» Яна Локотош рассказала журналистам, что размер инвестиций составил примерно 30 миллионов рублей.

«Anna Asti обрадовалась предложению, она часто бывает в Новосибирске на концертах, у вас большой фан-клуб певицы. За пару месяцев стороны договорились», — рассказала Яна.

По словам Локотош, сейчас ведутся активные переговоры с партнерами для открытия третьего бара в Москве.

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