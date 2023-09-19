Уехавший из страны Тимур Бекмамбетов продолжает зарабатывать на российском бизнесе

Тимур Бекмамбетов заработал почти миллион рублей на российском бизнесе, об этом стало известно порталу «Страсти».

Режиссер еще в начале 2022 года уехал вместе с женой в Израиль. После этого он начал избавляться от своих активов в России. В декабре того же года Бекмамбетов продал свою киностудию Bazelevs ее генеральному продюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову.

Однако окончательно выходить из российского бизнеса Бекмамбетов не стал. Он до сих пор является учредителем компаний ООО «Ксенюшка» и ООО «Урбан медиа». Согласно открытым источникам, именно «Урбан медиа» занимается в России производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

За 2022 год компания принесла 1,7 миллиона рублей выручки. При этом чистая прибыль составила 916 тысяч рублей. Отметим, что в 2021 году компания показывала лишь убытки — минус 700 тысяч рублей.

При этом вторая компания Бекмамбетова «Ксенюшка» еще с 2022 года не ведет свою деятельность. Согласно открытым данным, операции по счетам приостановлены с 10.06.2022.

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