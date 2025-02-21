В Новосибирске раскритиковали концерт 33-летнего певца SHAMAN

В Новосибирске состоялся концерт 33-летнего певца SHAMAN, но жители оставили сотни негативных комментариев после выступления. В Сети задались вопросом, «кто вообще на это ходит?»

На критику концерта обратил внимание сайт atas.info.

Мероприятие проходило на «Сибирь-Арене». Источник сообщил, что певец приехал с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артист выступил в Новосибирске в рамках тура.

У жителей города сложилось неоднозначное впечатление от концерта. Большинство отзывов о выступлении оказались негативными. Одни критиковали образ певца, других удивило количество людей на концерте – многие решили, что для создания видимости наполненности зала на выступление позвали студентов и бюджетников.

«Народу то… 3 калеки, и те загнанные бюджетники с флажками», «Обожаю Шамана. Так ловко наживаться на идиотах в такое время не каждый может», «Туда опять студентов согнали, чтобы пустой зал не показывать?», - писали интернет-пользователи.

Издание провело опрос, были ли читатели на концерте. Результаты показали, что только 2% посетили выступление.

Ранее SHAMAN ответил на обвинения в патриотизме за деньги.