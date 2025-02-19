Певец SHAMAN ответил на обвинения в патриотизме за деньги. Об этом сообщает «Сиб.фм».

Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, спросили о том, как он относится к критике артистов, которых обвиняют в исполнении патриотических песен ради денег.

По словам Дронова, он не обращает внимания на подобные замечания.

«Тут можно процитировать известный мем: „еще товарищ Ленин говорил, что главная проблема современного общества в том, что люди стали безоговорочно верить всему, что написано в интернете“» — пошутил он.

SHAMAN также высказался об артистах, которые уехали из России после начала СВО.

«Я думаю, что в 2022 году каждый из нас — артист, медик, разработчик — сделал свой выбор: либо перешёл на сторону врага и уехал из России, либо встал на защиту своей страны и остался со своим народом в один из сложнейших исторических моментов», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что певец SHAMAN перенес концерты в Тольятти и Самаре.