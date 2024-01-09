В Новосибирске объявили новые даты концертов певца SHAMAN

В Новосибирске концерты популярного певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), которые изначально были намечены на декабрь 2023 года, перенесли на конец января. Об изменениях дат сообщает издание НГС.

Изначально Дронов должен был выступить перед жителями Новосибирска 14 и 15 декабря. Однако позднее выяснилось, что концерты отменяют «по техническим причинам». Новыми датами проведения шоу выбраны 29 и 30 января. Первый концерт состоится в ДКЖ, а второй — в Доме ученых СО РАН.

Уточняется, что в настоящий момент доступных для покупки билетов ни на один из перенесенных концертов исполнителя хита «Я русский» нет.

Помимо этого, SHAMAN собирается выступить в «Локомотив-Арене» 25 февраля. Цены на билеты на этот концерт стартуют от 2100 рублей.

Ранее певец Леонид Агутин посчитал нужным опровергнуть отказ выступать вместе с SHAMAN.