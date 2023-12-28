Леонид Агутин посчитал нужным опровергнуть отказ выступать вместе с SHAMAN, об этом сообщает aif.ru.

Ранее в соцсетях появлялась информация о том, что Леонид Агутин отказался выступать на одной сцене с певцом SHAMAN. Якобы, музыкант во время записи фестиваля «Песня года» за кулисами заявил, что выходить с ним на одну сцену — это сразу же «пропахнуть беляшами из кремлевской столовой».

На официальном сайте Агутина появилось опровержение этой информации.

«На самом деле, съемки концерта „Песня года“ проходили в течение нескольких дней. Леонид Агутин и певец Ярослав Дронов (SHAMAN) принимали участие в съемках в разные дни. В совместной песне „Песня остается с человеком“ с Филиппом Киркоровым, Полиной Гагариной, певицей Валерией, SHAMAN и другими артистами Леонид Агутин участие не принимал», — сказано в заявлении.

В тексте обращения также сказано, что слова, приписываемые якобы Агутину о его коллеге, на самом деле ему не принадлежат.

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