В Новосибирске Анне Asti пришлось извиняться за задержку концерта, об этом сообщает NGS.RU.

25 ноября певица Анна Asti выступила с концертом в новосибирском Экспоцентре. Мероприятие должно было начаться в 19:00, однако по сообщениям очевидцев, выход на сцену певица задержала на полтора часа.

Журналисты решили связаться с PR-директором артистки, чтобы уточнить причину опоздания. Однако девушка от комментариев отказалась. А вот в Экспоцентре подтвердили задержку, но поправили, что Анна Asti опоздала на час, а не на полтора.

«‎Концерт задержался на час по обстоятельствам, не зависящим от площадки и организатора. Анна Асти только что прилюдно извинилась перед всеми за свою задержку», - рассказали владельцы площадки.

Анна Asti сейчас ездит с туром по России. Следующее выступление у певицы состоится 27 ноября в Барнауле.

Ранее мы писали о том, что в Томске отменили концерт певицы Дианы Арбениной из-за многочисленных жалоб.