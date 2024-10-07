«В ноги падать или что?»: Самбурская поделилась подробностями конфликта с Летучей

Актриса Настасья Самбурская рассказала о конфликте с телеведущей Еленой Летучей, после которого они перестали здороваться друг с другом. По словам звезды «Универа», причиной скандала стали грубые слова ведущей в адрес команды шоу «Ревизорро».

Напомним, в 2016 году Летучая покинула проект. Сначала ее место заняла Ольга Романовская, а затем к команде присоединилась Самбурская.

«Она наговорила гадостей про наш проект… Сказала, что мы испортили ее шоу, при том, что не она его делала. А я, поскольку человек импульсивный, подумала: „Раз так? Мы тебе вот так!“ Я еще по внешности сверху прошлась», - разоткровенничалась Настасья в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

При этом актриса признала, что зря высказалась о качестве волос Летучей. Она в шутку отметила, что сама страдает из-за жидкой шевелюры, поэтому решила извиниться за свои слова.

«Я извиняюсь публично, а она: „Я не приму“. И что? Я ее вижу периодически. Я с ней не здороваюсь, она — со мной. Не знаю, что с ней делать. В ноги падать или что?» - задалась вопросом Настасья.

Ранее Самбурская похвасталась новым элитным автомобилем в своих социальных сетях. Цены на премиальную иномарку сильно отличаются. Новые машины стоят около 40 млн рублей, а б/у — от 20 млн рублей и выше.