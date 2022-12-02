Свик, впервые ставший отцом, показал фото новорожденного ребёнка

Уже долгое время певец Свик находится в отношениях с блогером Ксенией Ткачевой. Вчера артист поделился радостной новостью: вместе со своей избранницей они впервые стали родителями.

Молодой человек присутствовал рядом с возлюбленной во время родов. «Подожди с родами до завтра: хорошая дата будет», – уговаривал Ткачеву рэпер. И, действительно, как по желанию отца, ребёнок появился на свет 01.12. 22 в 21:15.

К слову, пока звёздные родители не называют ни пол новорожденного, ни его имени. Зато они обрадовали поклонников трогательной фотографией из роддома.

«Поздравляю! Растите здоровеньким и счастливыми», «Здоровья маме и малышу», «Видимо, я не одна знала, что вы готовитесь стать родителями», – восторженно отреагировали фолловеры.