Свик, впервые ставший отцом, показал фото новорожденного ребёнка
Уже долгое время певец Свик находится в отношениях с блогером Ксенией Ткачевой. Вчера артист поделился радостной новостью: вместе со своей избранницей они впервые стали родителями.
Молодой человек присутствовал рядом с возлюбленной во время родов. «Подожди с родами до завтра: хорошая дата будет», – уговаривал Ткачеву рэпер. И, действительно, как по желанию отца, ребёнок появился на свет 01.12. 22 в 21:15.
К слову, пока звёздные родители не называют ни пол новорожденного, ни его имени. Зато они обрадовали поклонников трогательной фотографией из роддома.
«Поздравляю! Растите здоровеньким и счастливыми», «Здоровья маме и малышу», «Видимо, я не одна знала, что вы готовитесь стать родителями», – восторженно отреагировали фолловеры.
"Семья", - трогательно подписал снимок артист
Фото: Из профиля Instagram Ксении Ткачевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
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