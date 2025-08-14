«В ночи буду на Родине»: Полина Диброва отправляется к детям в Ростов

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина сообщила, что 15 августа поедет в Ростов, где находятся сейчас дети. Для этого ей буквально пришлось «охотиться» за билетами на поезд.

О предстоящей поездке Диброва сообщила в личном аккаунте.

«Завтра отправляюсь к детям в Ростов на поезде. Это особая романтика. В ночи буду на Родине», - сообщила Диброва.

Она размышляла, кто же будет попутчицей. Полина допустила интересные разговоры в дороге. «А может уткнусь в телефон», - написала она.

Судя по всему, жена ведущего столкнулась с трудностями при покупке билетов.

«Яркое развлечение – охота за билетами в нынешних реалиях. Кстати, есть лайфхаки? Делитесь», - обратилась к интернет-пользователям Диброва.

Подписчики оценили внешний вид Полины. «Красивая», «Как ни в чем не бывало», «Шикарная леди», - писали в комментариях.

Ранее Дмитрий Дибров вышел в прямой эфир ночью и размышлял на тему измен. Неожиданно для всех в кадре появилась жена – Полина принесла чашку чая. Ночной стрим ведущего объяснил адвокат Александр Добровинский, который подтверждал, что является доверителем Диброва по делу о разводе. Он сказал, что важно держать лицо, когда все вокруг ждут скандала.