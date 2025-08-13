«Важно держать лицо»: адвокат Диброва объяснил его ночной эфир с женой Полиной в период развода

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Дмитрия Диброва по делу о разводе, прокомментировал ночной прямой эфир ведущего с Полиной. Звездный защитник считает, что важно держать лицо, когда все ждут скандала.

Его мнение приводит StarHit.

Дибров в прямом эфире рассуждал на тему измен и призывал не обвинять женщин в этом. По мнению ведущего, «бывает не вина распущенной женщины», а мужчины. В конце эфира Дибров пришел к выводу, что когда рушится семья, это «ужас» и «кошмар».

Пикантности ситуации добавило появление Полины в кадре – жена предложила ведущему чашку чая. Дибров встретил супругу словами: «О, Полечка. Ребята, это Полина. Только не Суслова. А я вам не Достоевский».

В Сети по-разному оценили поведение ведущего: одни решили, что Дибров повел себя достойно, а другие стали критиковать за хайп. Ночной стрим прокомментировал адвокат Добровинский.

«Я убежден, что профессионализм адвоката заключается в том, чтобы решить любое дело мирным путем. Так же, как профессионализм публичной личности — держать лицо тогда, когда все вокруг ждут только скандала», — сказал адвокат Диброва.

Ранее актриса Эвелина Бледанс сообщила, что половина информации о разводе Дибровых – вымыслы. Она отметила: «страна ахнет», как только супруги все расскажут.