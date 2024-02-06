В Нижнем Новгороде приняли решение отменить спектакль с участием Раппопорт, об этом сообщает mk.ru.

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита», который должен был состояться 21 февраля в Нижнем Новгороде, отменили. Согласно данным билетного кассира «Яндекс Афиша», на вечер 6 февраля в продаже оставался только один билет в партер.

В концертном зале «Юпитер», где планировалась мероприятие, сообщили о том, что все билеты можно будет вернуть в кассы.

Под объявлением недовольные поклонники творчества Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова, которые играют главные роли в постановке, оставили гневные комментарии: «Прямого запрета на выступления для этих людей нет, а получается кто-то один прогнулся», «Позор!».

Напомним, эту же постановку ранее отменили в Ярославле. Это случилось после жалоб местных активистов. Один из них объяснил свое недовольство тем, что артисты проживают за границей, а деньги зарабатывают в России. Подробнее читайте в нашем материале.