В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Feduk, об этом сообщает aif.ru.

Запланированный на 18 февраля в Нижнем Новгороде концерт рэпера Feduk не состоится. Соответствующее сообщение распространили в соцсетях площадки Milo Concert Hall, где должен был выступать музыкант.

«Концерт артиста FEDUK переносится, информация о новой дате и площадке будет предоставлена организатором во встрече концерта чуть позже», — сказано в обращении.

В концертном зале заявили, что все желающие смогут оформить возврат денег через билетного оператора.

Напомним, это не первый сорвавшийся концерт рэпера. 8 февраля выступление Feduk отменили в Тюмени. В проведении мероприятия отказал клуб «Байконур», где должен был состояться концерт.

Ранее мы писали о том, что концерт Ани Лорак в Сочи отменили за несколько дней до выступления. Представители площадки выявили технические нарушения, которые не позволили бы провести концерт.