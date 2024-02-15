Концерт Ани Лорак в Сочи отменили за несколько дней до выступления

В Сочи отменили концерт певицы Ани Лорак, который планировался 16 февраля в игорной зоне «Красная Поляна». В пресс-службе площадки объяснили, что это связано с техническими причинами.

Подробности приводит ТАСС.

Лорак должна была выступать в Red Arena в Эстосадке. За несколько дней до концерта были найдены нарушения изоляции кабельных линий, которые обеспечивают электроснабжение площадки. Проблему нашли у трех из четырех линий.

Представители зала заявили, что этот сбой «не позволяет обеспечить необходимые мощности для подключения большого количества звукового и светового оборудования». Концерт не состоится до окончания ремонтных работ.

О новой дате выступления ничего неизвестно. Уже купленные билеты будут действительны, желающим сдать сделают возврат денежных средств.

Ранее сообщалось, что певица Лолита лишилась юбилейного тура по России. Это произошло после участия исполнительницы в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.