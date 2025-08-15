В Нижнем Новгороде отменили концерт «Агаты Кристи» из-за сообщения о бомбе. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород».

14 августа в Нижнем Новгороде должен был состояться концерт группы «Агата Кристи». Однако за несколько минут до начала мероприятия в клубе отключился свет. Несмотря на это, артисты все равно вышли на сцену и начали играть концерт без электричества.

Музыканты смогли сыграть лишь несколько песен. После этого владельцы площадки заявили, что поступило сообщение о минировании клуба. Всех гостей в итоге пришлось эвакуировать.

«Мы хотели играть всю программу в акустике, импровизировать, но дальше сами все видели и слышали», — рассказал гитарист группы Олег Соколов.

