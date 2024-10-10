В Нидерландах разблокировали яхту Гарика Сукачева
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Построенная в Нидерландах яхта певца Гарика Сукачева, блокированная около двух лет в порту, покинула территориальные воды страны. Об этом пишет издание «Ведомости».
Разморозки яхты удалось добиться представителям российской юрфирмы BGP Litigation. Судно, построенное в 2021 году на верфи Contest Yachts, вышло в Северное море в начале сентября и в настоящий момент находится в порту турецкого курорта Тургутрейс.
Причины блокировки судна неизвестны. В публикации отмечается, что Сукачев не находится под санкциями Евросоюза.
Реакция самого исполнителя на освобождение актива пока отсутствует.
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