В Нидерландах разблокировали яхту Гарика Сукачева

Построенная в Нидерландах яхта певца Гарика Сукачева, блокированная около двух лет в порту, покинула территориальные воды страны. Об этом пишет издание «Ведомости».

Разморозки яхты удалось добиться представителям российской юрфирмы BGP Litigation. Судно, построенное в 2021 году на верфи Contest Yachts, вышло в Северное море в начале сентября и в настоящий момент находится в порту турецкого курорта Тургутрейс.

Причины блокировки судна неизвестны. В публикации отмечается, что Сукачев не находится под санкциями Евросоюза.

Реакция самого исполнителя на освобождение актива пока отсутствует.

Ранее мы писали, что ФНС заблокировала счета киностудии Дмитрия Харатьяна и Гарика Сукачева.

Также сообщалось, что блогерша Валя Карнавал вышла в свет в микрошортах после слухов о пластике.