Солист «На-На» Вячеслав Жеребкин признался, что ежедневно борется за жизнь сына

Певец Вячеслав Жеребкин, получивший популярность благодаря музыкальной группе «На-На», признался, что в последнее время на него свалилось немало проблем. Но больше всего его тревожит жизнь сына. Дело в том, что наследник артиста сильно болен, и семья делает все возможное, чтобы он рос счастливым и ни о чем не переживал.

Оказалось, что у одного из детей Жеребкина неизлечимая болезнь. Врачи поставили ему диагноз «сахарный диабет». Сейчас вокалист уже знает, как помогать Денису, именно поэтому мальчик чувствует себя вполне здоровым. Он наслаждается жизнью и не ощущает никаких ограничений, вызванных его недугом. В этом большая заслуга его семьи, которая регулярно следит за его состоянием.

Сам же Вячеслав, как сообщает Woman.ru, тоже в последние года чувствует себя не самым лучшим образом. Из-за этого он вынужден часто обращаться к врачам. У него в организме были обнаружены некоторые проблемы на обследовании, именно поэтому теперь он старается соблюдать правильный образ жизни.

Напомним, что Жеребкин уже много лет женат. Певец влюбился в свою поклонницу Татьяну и построил с ней семью. Сейчас пара воспитывает четверых детей, так что «нанаец» гордо называет себя многодетным отцом.

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