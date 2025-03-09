«В ней будет мой ответ»: Анна Седокова записала песню о самоубийстве Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова постепенно возвращается к творческой деятельности после самоубийства экс-супруга Яниса Тиммы. Артистка уже выступала на сцене, а теперь решила записать новую песню.

Экс-солистка «ВИА Гра» рассказала в новом треке об эмоциях от пережитого горя. Звезда готова поделиться своей историей с поклонниками.

«Я вернулась на студию и написала песню. В ней будет мой ответ и моя история. Я вспомнила, как это. Вспомнила, что нигде, так как на студии я не могу говорить», — сказала знаменитость.

Подготовкой релиза Седокова планирует заняться в понедельник.

В отрывке из лиричной песни, опубликованном Анной, поется о разбитом сердце и жестоком отношении к ее любви.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели экс-супруга. Отец баскетболиста уверен, что именно она разрушила его жизнь. По словам Райтиса Тиммы, артистка сначала поставила крест на карьере его сына, а затем заставила отречься от семьи.

Недавно певица заявила, что впервые вышла вечером из дома после гибели мужа. Анна опасается людей из-за обрушившегося на нее хейта.