«В нашу любимую страну»: звезда «Первого канала» улетела с детьми из России и учит язык

Телеведущая Светлана Зейналова рассказала, что улетела с детьми из России в свою «любимую» страну Турцию. Звезда «Первого канала» поделилась своими мыслями по этому поводу.

По словам знаменитости, Турция является ее любимой страной с детства. Поэтому она много лет продолжает сюда летать, теперь и со своими детьми.

«Ура, отпуск! Мы улетели в нашу любимую страну — Турцию. Так получилось, что папа отвез меня туда лет в 12, и с тех пор я стараюсь каждый год побывать на «золотых песках Анталии». И я уже 2 года учу турецкий. Просто так!» – поделилась Светлана.

Телеведущая отметила, что говорит на турецком плохо и почти ничего не понимает, только слово «привет». Но женщина не готова сдаваться, и очень хочет выучить язык. А после она намерена разговаривать еще на каком-нибудь языке.

Напомним, что Зейналова воспитывает детей от разных мужчин. Так, у нее есть особенная дочь от медиаменеджера Алексея Глазатова. Они расстались в 2012 году, и после этого звезда предпочитает молчать о мужчине. Также она воспитывает пятилетнюю дочь Веронику, которую родила от бизнесмена Дмитрия Ленского. Они разошлись в 2020 году, о нем она тоже предпочитает не говорить.

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