Готовится к родам: беременная Анна Хилькевич объявила о завершении работы на телевидении

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич уже совсем скоро станет мамой в третий раз. Теперь актриса приняла решение приостановить работу на телевидении и уйти в декрет. Об этом она заявила в эфире программы «УТРО.ТНТ», ведущей которой является.

Уточняется, что 9 августа Анна Хилькевич проведет «УТРО. ТНТ» и после этого займется подготовкой к родам. Актриса призналась, что ей тяжело прощаться с любимым проектом, и она будет скучать по съемкам.

«Этот проект стал мне очень близок. С момента первых съемок я поняла, что это идеальный для меня формат. Я очень люблю утро, и начинать его вместе со страной особенно приятно. Я с улыбкой буду вспоминать весь съемочный процесс, как быстро пролетало время на площадке», — поделилась Анна Хилькевич.

Ведущая отметила, что будет «с нетерпением ждать своего возвращения в программу». Анна Хилькевич пожелала коллегам успехов и «много-много ярких моментов», а зрителям — «начинать каждое утро в окружении любимых людей и в прекрасном расположении духа».

Напомним, в апреле звезда «Универа» объявила о своей третьей беременности. Анна Хилькевич назвала рождение будущего ребенка большим счастьем и посчитала символичным то, что ее беременность наступила в год семьи.

Актриса с 2015 года состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. У супругов две дочери — 8-летняя Арианна и 5-летняя Анна-Мария.

Ранее мы писали о том, что Анна Хилькевич рассказала о тяготах третьей беременности.