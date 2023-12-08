«В нашем тренде»: Катя Лель оценила видео дочери Милы Йовович под хит «Мой мармеладный»

Певица Катя Лель, переживающая вторую волну популярности благодаря завирусившемуся в соцсетях треку 2004 года «Мой мармеладный», оценила игривое видео 16-летней дочери актрисы Милы Йовович.

Юная модель Эвер появилась в кадре домашней одежде и без макияжа, а затем преобразилась до неузнаваемости, поразив поклонников стройной фигурой в черном вечернем платье. Ролик был записан под песню «Мой мармеладный».

«Как приятно! Доченька прекрасной актрисы Милы Йовович тоже в нашем тренде», — приводит слова Кати Лель The Voice.

Русскоязычный хит Кати Лель «Мой мармеладный» внезапно завирусился в зарубежном сегменте соцсети TikTok. Блогеры массово записывают видеоролики в меховых шапках-ушанках под эту песню. В результате композиция 2004 года вошла в пятерку лидеров музыкального сервиса Spotify.

Ранее мы писали, что вслед за хитом 20-летней давности «Мой мармеладный» в исполнении Кати Лель мир захватывает мода на русские меховые шапки и шубы. Новый тренд назвали Slavic Girl или Slavic Bimbo Girl.