Хит Кати Лель «Мой мармеладный» породил на Западе моду на стиль Slavic Girl

Вслед за хитом 20-летней давности «Мой мармеладный» в исполнении Кати Лель мир захватывает мода на русские меховые шапки и шубы. Новый тренд назвали Slavic Girl или Slavic Bimbo Girl.

Все больше мировых знаменитостей публикуют свои снимки в объемных меховых шапках и длинных шубах, пытаясь подражать русским женщинам образца 90-х годов. Образ они дополняют с помощью сапог или луноходов, а также дорогих сумок, солнцезащитных очков и украшений.

Из зарубежных знаменитостей в меха успели облачиться жена Джастина Бибера Хейли Бибер, модель Эмили Ратаковски и многие другие, пишет Kp.ru.

Русскоязычный хит Кати Лель «Мой мармеладный» внезапно завирусился в зарубежном сегменте соцсети TikTok. Блогеры массово записывают видеоролики в меховых шапках-ушанках под эту песню. В результате композиция 2004 года вошла в пятерку лидеров музыкального сервиса Spotify.

Ранее мы писали, что продюсер Максим Фадеев рассказал о последствиях феерической популярности песни «Мой мармеладный». По его словам, в мире растет популярность меховых шапок-ушанок. Как подчеркнул Фадеев, мировой успех этой песни доказывает, что интерес к России и русскому языку не ослабевает, а наоборот, только набирает обороты.