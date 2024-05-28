«В нашей стране много героев»: Иосиф Пригожин попросил дать гражданство РФ грузчику из Азербайджана

Продюсер Иосиф Пригожин попросил дать российское гражданство уроженцу Азербайджана Рзе Рзаеву. Работающий в Новосибирске грузчиком мужчина спас более 20 человек во время аварии на теплотрассе.

Как пишет сайт E1.ru, зимой из-за прорыва трубы дорогу в одном из районов города затопило кипятком. Рза переносил на руках людей, включая детей, рискуя получить серьезные ожоги.

«Конечно, ему необходимо дать гражданство, тем более 14 лет живет. Герои должны получать гражданство. В нашей стране много героев, но с такими будет еще больше», — заявил Иосиф Пригожин, комментируя поступок уроженца Азербайджанца.

О российском паспорте мужчина попросил сам. Он признался, что мечтает отдать дочерей в школу, но столкнулся с трудностями из-за иностранных документов.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что от сбежавшего в США рэпера Vacio остался только носок. Он назвал артиста «мальчиком, не умеющим отвечать за свои слова».