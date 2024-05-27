«Остался один носок»: Иосиф Пригожин эмоционально отреагировал на отъезд рэпера Vacio

Иосиф Пригожин заявил, что от уехавшего рэпера Vacio остался только носок. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

27 мая стало известно об отъезде из России рэпера Vacio. Сообщалось, что он уехал в США и планирует отказаться от российского гражданства. Напомним, рэпер прославился после участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой — он пришел в одном носке, который свисал с причинного места.

На эти новости отреагировал продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал рэпера «мальчиком, не умеющим отвечать за свои слова».

«От него остался один носок. Он жил в свободной стране. Он жил в стране, в которой мог реализоваться. Чем он будет заниматься там — я не знаю. Я таких людей называю недорогими», — заявил продюсер.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин назвал своего наставника в продюсерской отрасли. Им оказался Юрий Айзеншпис.