«В нашей паре происходит легкий абьюз»: Нюша рассказала об отношениях с сестрой

Певица Нюша рассказала про отношения с сестрой Марией Шурочкиной во время съемок шоу в Китае. Звезда призналась, что почувствовала себя жертвой и испытала «легкий абьюз». Об этом она сообщила в эфире программы «Утро.ТНТ».

Родственницы принимали участие в реалити-шоу, где им пришлось вместе проходить испытания и много общаться. Нюша рассказала, что в детстве они проводили много времени рядом, но сейчас каждая занимается своей жизнью. Проект помог им снова сблизиться, но все было не так гладко.

«На шоу появилась возможность искренне и честно поговорить, высказать друг другу накопившиеся вопросы, обиды, претензии. Я достаточно быстро поняла, что в нашей паре происходит легкий абьюз. Я раньше никогда бы не подумала, что могу быть в позиции жертвы», – поделилась певица.

Нюша добавила, что давно не замечала за собой подобного поведения. Но ей действительно не хватало семейной поддержки.

Напомним, что артистка развелась с бизнесменом Игорем Сивовым, от которого родила дочь и сына.

Ранее мы писали о том, что Нюша ответила на критику по поводу своей внешности в соцсетях. Звезда призналась, что иногда пользуется фотошопом.