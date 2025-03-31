Певица Нюша в ответ на критику призналась, что иногда пользуется фотошопом. Артистка ответила на обвинения хейтеров в беседе с сайтом «Страсти».

Каждая фотография Нюши становится объектом обсуждений. Пока одни восхищаются яркими образами певицы, другие — критикуют и обвиняют в пластике и фотошопе. Артистка призналась, что никогда не ложилась под нож хирурга, зато не отрицает редактуру снимков.

Нюша отметила, что ее не задевает хейт, поскольку не может нравиться всем.

«Пластику я не делала, а вот фотошопом, действительно, иногда пользуюсь, не вижу в этом ничего страшного. Меня не задевают подобные комментарии. Нравиться всем я не собираюсь, и угодить каждому я тоже не должна», — высказалась знаменитость.

За последнее время стиль Нюши изменился, став ярче. По словам артистки, любые внешние перемены связаны с внутренними. Так, певица не отрицает, что за 2024 год в ней произошли «глобальные» трансформации.

«Перемены очень глобальные, они связаны со взглядом на многие вещи: от осознаний законов мироздания и до точки «заново влюбиться в жизнь». Об этом можно достаточно долго рассуждать и рассказывать, а в двух словах как-то так», — резюмировала она.

Полное интервью Нюши об участии в шоу ТНТ «Сокровища императора», материнстве и жизни после развода читайте здесь.