«В начале февраля»: дочь Даны Борисовой проговорилась о рождении сестры

17-летняя дочка Даны Борисовой заявила, что у нее скоро появится сестра. Об этом сообщает The Voice.

В начале 2025 года Полину заподозрили в беременности. Девушка опровергла подобные слухи, но уточнила, что скоро в их семье действительно родится ребенок. В феврале у ее отца появится еще одна дочь.

По словам Полины, сначала она испугалась, что перестанет быть единственной дочкой.

«У меня скоро от папы сестренка появиться должна, в начале февраля. Когда я узнала, то сначала испугалась, потому что привыкла, что я единственная дочка и единственная внучка. В детстве очень переживала, что у родителей может появиться кто-то еще. Сейчас я понимаю, что это жизнь, все идет своим чередом», — высказалась дочь Даны.

Полина уже успела познакомиться с избранницей отца. Как выяснилось, им удалось поладить. Дочь Борисовой назвала ее симпатичной и приятной.

«Я недавно познакомилась с девушкой папы, так как у них отношения приобрели серьезный характер, у них скоро появится ребенок. Она симпатичная, приятная, модельной внешности. Очень высокая, даже выше папы», — резюмировала она.

Ранее психолог Катерина Рублева заявила, что в отношениях Борисовой с дочкой есть проблемы. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».