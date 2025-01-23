«Акт агрессии»: психолог объяснила, как Дана Борисова портит отношения с дочкой

В новом интервью Дана Борисова заявила, что встречается с дочкой раз в год, когда та прилетает из Южной Кореи. По мнению телеведущей, им подходит такой формат отношений, и теперь она «выгоняет» Полину из дома. Психолог Катерина Рублева считает, что у Борисовой есть проблемы в доверии и в общении с наследницей. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Это не просто проявление недовольства или усталости, это акт агрессии. В нормальных отношениях родители стремятся поддерживать своих детей, даже если те совершают ошибки. Выгнать ребенка — это крайняя мера, которая может оставить глубокий след в психике. Это сигнализирует о серьезных проблемах в коммуникации и недостатке доверия. Если такие ситуации продолжаются, отношения могут окончательно испортиться, оставив лишь горькие воспоминания и обиды», — высказалась психолог.

Также Дана сообщила, что боится преждевременной беременности дочки от нового ухажера. По мнению психолога, у телеведущей могут быть комплексы, которые она переносит на Полину.

«Это что, комплексы? Вполне возможно. Страх перед старением, страх перед изменениями, которые приходят с новой ролью — все это может быть отражением неуверенности в себе. Борисова, как публичная фигура, вероятно, чувствует давление оставаться молодой и успешной. Для нее стать бабушкой может означать потерю статуса и привлекательности. Но вместо того, чтобы разобраться с этими страхами, она переносит их на дочь, создавая еще больше напряженности в отношениях», — заявила эксперт.

Психолог убеждена, что такое поведение Даны может привести к разрыву связи с дочкой. Рублева посоветовала телеведущей пересмотреть свои приоритеты.