«В мужчинах это ценится»: беременная Зепюр Брутян рассказала, чем ее покорил Павел Прилучный

В последнее время Зепюр Брутян довольно редко выходит на связь с поклонниками. Однако сегодня девушка сделала исключение и рассказала о том, чем Павел Прилучный покорил ее сердце.

Однажды знаменитость обмолвилась, что очень любит цветы. Это произошло в тот момент, когда в крайний съемочный день всем актерам вручали по роскошному букету. Павел был рядом, поэтому он услышал восторженный возглас возлюбленной и раз и навсегда его запомнил. Теперь избранница Прилучного почти каждый день получает от супруга красивые цветы.

«Я очень люблю живые цветы. Не представляю дом без вазы живых цветов. На одном из свиданий я как-то сказала, что люблю, когда они есть дома. А Паша ответил, что помнит об этом еще со съемок. Согласитесь, в мужчинах очень ценится внимательность к своей женщине», — поделилась откровением Зепюр.

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