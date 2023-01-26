«Скоро все расскажу»: беременная супруга Павла Прилучного вышла на связь после своего исчезновения

В последнее время поклонники Зепюр Брутян крайне обеспокоены ее состоянием. Дело в том, что супруга Прилучного перестала выходить на связь и обновлять ленту в социальной сети. Фолловеры заподозрили неладное: неужели будущая мамочка почувствовала ухудшение в самочувствии, поэтому ей потребовался отдых? Узнав о беспокойстве публики, Брутян наконец-то рассказала, что с ней происходит

Так, знаменитость опровергла все домыслы о плохом самочувствии. Девушка заявила: сейчас она задействована в одном спектакле, репетиции которого длятся с утра до ночи. Вот почему у нее не остается времени на социальные сети. Однако раскрывать детали рабочего процесса возлюбленная Павла не стала: «Скоро все подробно расскажу. Не теряйте и не переживайте».

К слову, подобное сообщение крайне обрадовало фолловеров, которые были встревожены за любимую актрису.

Ранее Иосиф Пригожин публично раскаялся в своем поступке перед дочерью. Подробности читайте в этой статье.