«В мусорном пакете будем валяться»: дочь Оксаны Самойловой попросила ее больше не рожать

Рэп-исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, и его жена, блогер Оксана Самойлова воспитывают четверых детей. 7-летняя дочь пары Майя обратилась к родителям с просьбой больше не рожать.

«Ты нас вообще тогда любить не будешь, про нас забудешь, и мы, как игрушки, в мусорном пакете будем валяться», — заявила девочка в новом выпуске реалити-шоу «Большое переселение» на ТНТ.

По мнению Майи, если в семье появится пятый ребенок, то она сама, а также ее сестры и брат будут забыты родителями.

Как пояснила сама Самойлова, младшие дети больше всего боятся, что будут «летать в багажном отделении», если у них появится еще один брат или сестра. Она также не стала скрывать, что дети постоянно устраивают между собой битву за ее внимание.

Оксана ранее призналась, что хотела бы снова родить, но пока у нее нет на это времени.

Напомним, Джиган и Оксана Самойлова растят 13-летнюю Ариелу, 9-летнюю Лею, 7-летнюю Майю и 4-летнего Давида.

Также сообщалось, что Оксана Самойлова приехала на светское мероприятие с козой по кличке Мими и рассказала о гонораре животного.