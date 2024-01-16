«В мундире родился»: как Лановой получил роль в «Офицерах»

Актера Василия Ланового утвердили на роль в «Офицерах» благодаря его внешности и осанке. Звезду выбрал режиссер Владимир Роговой, который только его видел в роли Вараввы. Об этом рассказала журналист Алла Гербер, позже ставшая известным писателем и кинокритиком, в беседе с mk.ru.

16 января исполнилось 90 лет со дня рождения Василия Ланового. Его считали самым красивым мужчиной в кино. Многие отмечали, что он обладает аристократической внешностью, хоть и родился в крестьянской семье.

Ланового люди полюбили сразу после его окончания Щуки. Говорят, что у него был завораживающий голос, а сам он словно был создан для мундира. Этот талант проявился еще в начале его карьеры, особенно когда он говорил. Однако настоящей вехой в его карьере стал фильм «Офицеры», вышедший на экраны в 1971 году.

О том, как Ланового выбрали для этой роли, рассказала известная кинокритик и писатель Алла Гербер, которую пригласили работать редактором над этим фильмом. Спустя некоторое время она приобрела известность своими творческими достижениями. Она высказалась, что артист будто «в мундире родился».

По ее воспоминаниям, режиссер Владимир Роговой выбрал Ланового, видя только в нем того самого героя. Уже на этапе написания сценария было предполагаемо, что в фильме сыграют и Лановой, и Юматов. Она процитировала слова режиссера: «Мне нужен актер с такой внешностью и осанкой, с такой статью и таким лицом».

Ранее мы писали о том, что на могиле Василия Ланового установили памятник с названиями восьми его работ. Захоронение находится на Новодевичьем кладбище.